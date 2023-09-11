Британия отменила безвизовый транзит в аэропортах для россиян

Он будет действовать до 6 октября, после чего станет невозможным, говорится в документе на сайте британского правительства от 8 сентября.

До этой даты установлен переходный период. Сделать пересадку без визы можно будет только по билетам, купленным до 00:01 8 сентября. Ограничения не затронут россиян с визой или видом на жительство в США, Канаде, Австралии или Новой Зеландии.