Кабмин не поддержал запрет штрафов за лайки в соцсетях

Комиссия правительства России не поддержала законопроект о запрете привлекать граждан к административной ответственности за лайки в соцсетях, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В кабмине полагают, что инициатива не содержит статистических данных, свидетельствующих о необходимости предлагаемых изменений. Комиссия отметила, что ряд представленных в законопроекте формулировок не определены в законодательстве РФ.

«Проектируемые нормы не отвечают требованиям ясности и определенности и могут повлечь неоднозначное толкование на практике», - говорится в отзыве.