В кабмине не поддержали законопроект о запрете штрафовать граждан за лайки

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов фракции "Новые люди" в Госдуме о запрете привлекать к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях. Текст проекта отзыва комиссии есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживает", - отмечается в документе.

Законопроект был разработан депутатами и направлен на отзыв правительства в марте. Инициатива предлагает дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации российской армии указанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде выставления отметок к публикациям в социальных сетях.

Как отмечают в кабмине, пояснительная записка к законопроекту "не содержит статистических данных и иных сведений, свидетельствующих о наличии системных проблем правоприменения и подтверждающих необходимость внесения предлагаемых изменений".

"Кроме того, используемые в законопроекте понятия "выражение эмоций", "выставление отметок к публикациям" законодательством РФ не определены, в связи с чем проектируемые нормы не отвечают требованиям ясности и определенности и могут повлечь неоднозначное толкование на практике", - указывается в проекте отзыва.