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Активы Артемия Лебедева на Украине передали в фонд госимущества

Правительство Украины утвердило передачу активов дизайнера и блогера из России Артемия Лебедева в Фонд госимущества страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Активы Артемия Лебедева на Украине передали в фонд госимущества
© ТАСС

Отмечается, что в указанные активы входят две квартиры в Киеве площадью в 138,5 кв. м и 193,2 кв. м.

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«Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда государственного имущества Украины. В июле Высший антикоррупционный суд в полном объеме удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и изъял эти активы», – сказано в сообщении фонда.

Помимо передачи активов, ранее Украина также ввела против Лебедева санкции. Кроме того, 21 марта Служба безопасности страны заочно обвинила дизайнера в оправдании действий российской власти. Это случилось после того, как Лебедев посетил Запорожскую АЭС.

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