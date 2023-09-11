Активы Артемия Лебедева на Украине передали в фонд госимущества

Правительство Украины утвердило передачу активов дизайнера и блогера из России Артемия Лебедева в Фонд госимущества страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что в указанные активы входят две квартиры в Киеве площадью в 138,5 кв. м и 193,2 кв. м.

«Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда государственного имущества Украины. В июле Высший антикоррупционный суд в полном объеме удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и изъял эти активы», – сказано в сообщении фонда.