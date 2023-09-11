Новый мэр Томска, обращаясь к жителям, перепутал название города с Омском

Новый мэр Томска Дмитрий Махиня перепутал название города, который он возглавляет, с Омском. Об этом сообщает mk.ru. Ошибка закралась в тезисы, которые мэр опубликовал в своем Telegram-канале. "Обеспечивать в рамках текущих расходов бюджета города Омска по отрасли "Образование" текущий ремонт зданий и сооружений бюджетных учреждений дошкольного и общего образования", - говорилось в одном из слайдов, опубликованных градоначальником. Позже название города поправили. Махиня был избран мэром Томска 6 сентября. Ранее чиновник работал на должности замглавы Омска. После своего назначения на новый пост он заметил, что ему придется привыкать к названию города, в котором он работает, и пообещал не путать их.