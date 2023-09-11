Австрия запретила россиянке ввезти в страну личные вещи

Таможня Австрии запретила россиянке ввезти в страну посылку с личными вещами. Об этом сообщает Telegram-канал «Эмигрицепс» со ссылкой на одну из подписчиц.

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Путешественница по имени Наталия рассказала изданию, что месяц назад она отправила из России в Австрию посылку с личными вещами. Россиянка рассчитывала получить ее по приезде в эту страну Европы, куда она отправлялась на учебу.

По словам Наталии, в коробке были одежда, обувь и косметика — все личное, не новое и без упаковок. Как отметила подписчица, в Австрии ей отказались выдавать посылку и отправили ее обратно, заявив, что там есть запрещенные товары «из некоего списка». В итоге за пересылку туда и обратно россиянке пришлось заплатить 16 тысяч рублей.