В ЕК рассказали, смогут ли россияне пересекать границу ЕС в санкционной одежде

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что пересечение границы Евросоюза в подсанкционной одежде не будет приравнено к нарушению. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление представитель Еврокомиссии сделал во время брифинга. При этом Ферри подтвердил, что въезд в Евросоюз на личном автомобиле может считаться нарушением, поскольку это подпадает под запрет на импорт из России.

«Что касается автомобилей, да – в их отношении есть импортный запрет и они не могут въезжать в Евросоюз. Когда санкции применяются, необходимо строго обеспечить, чтобы они не обходились», – заявил он.

По словам Ферри, автомобили являются дорогостоящими товарами, поэтому в их отношении работают особые ограничительные меры.

«Если кто-то пересекает границу, а его одежда находится в списке, то понятно, что он вряд ли будет обходить санкции, и это не то, что нужно принимать во внимание», – добавил он.