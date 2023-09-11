В ЕК рассказали, смогут ли россияне пересекать границу ЕС в санкционной одежде
Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что пересечение границы Евросоюза в подсанкционной одежде не будет приравнено к нарушению. Об этом сообщает РБК.
Такое заявление представитель Еврокомиссии сделал во время брифинга. При этом Ферри подтвердил, что въезд в Евросоюз на личном автомобиле может считаться нарушением, поскольку это подпадает под запрет на импорт из России.
«Что касается автомобилей, да – в их отношении есть импортный запрет и они не могут въезжать в Евросоюз. Когда санкции применяются, необходимо строго обеспечить, чтобы они не обходились», – заявил он.
По словам Ферри, автомобили являются дорогостоящими товарами, поэтому в их отношении работают особые ограничительные меры.
«Если кто-то пересекает границу, а его одежда находится в списке, то понятно, что он вряд ли будет обходить санкции, и это не то, что нужно принимать во внимание», – добавил он.
Ранее появилась информация, что гражданам России нельзя пересекать границу Евросоюза на личной машине, а также со смартфоном, женской одеждой и рядом других личных вещей.