Фото: Татьяна Васильева присоединилась к труппе "Ленкома", заменив Инну Чурикову
Народная артистка РФ Татьяна Васильева присоединилась к труппе "Ленкома". Фотография и биография знаменитой актрисы опубликованы на сайте театра.
Как сообщает NEWS.ru, Васильева заменит в спектаклях покойную Инну Чурикову. Актриса выразила сердечную благодарность директору "Ленкома" Марку Варшаверу за приглашение в труппу.
Как заявил Варшавер, идея пригласить Васильеву принадлежит лично ему.
"Я с огромным удивлением узнал, что эта замечательная актриса не служит уже достаточно долгое время ни в одном театре, и не раздумывал ни минуты", - пояснил он, добавив: "Татьяна Григорьевна заслуживает главных ролей, лучшего режиссёра, и мы будем над этим работать".
Отмечается, что Васильева будет играть в трех спектаклях, включая "Женитьбу" по Гоголю, где она исполнит роль, ранее принадлежавшую Чуриковой.