Татьяна Васильева присоединилась к труппе "Ленкома", заменив Инну Чурикову

"Я с огромным удивлением узнал, что эта замечательная актриса не служит уже достаточно долгое время ни в одном театре, и не раздумывал ни минуты", - пояснил он, добавив: "Татьяна Григорьевна заслуживает главных ролей, лучшего режиссёра, и мы будем над этим работать".