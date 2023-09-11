Ученый дал россиянам совет по выбору арбузов
Доктор сельскохозяйственных наук Артем Соколов посоветовал россиянам выбирать арбузы с желтым пятном на боку, которое является признаком вкусного плода. Об этом он рассказал в беседе с RT.
По словам Соколова, при выборе арбуза в первую очередь следует обратить внимание на наличие желтого пятна на коре и хвостик.
«Если он сухой, это не очень хорошо, это признак того, что арбуз долго хранился. Хвостик должен быть зеленым. Но из-за того, что арбузы долго транспортируются до места продажи, хвостики порой подсыхают», — пояснил он.
Также Соколов посоветовал обращать внимание на внешний вид плода, его кора должна быть четкой, твердой, без вмятин и выбоин, которые свидетельствуют о том, что он начал портиться. Звук у арбуза должен быть умеренно звонкий, глухой указывает на испорченность, добавил он.