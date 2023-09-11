Разъяснены новые правила поездок на ж/д транспорте

С сентября в стране поменялись правила Министерства транспорта перевозки по железной дороге, купившим билет на нижнюю полку придется предоставлять соседям место для приема пищи на поездах дальнего следования.

Пассажиры, купившие места на нижнюю полку теперь должны давать место соседям сверху принять пищу за столом, при этом регламентированы часы для этого – с 7.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00, передает РИА «Новости».

На прием пищи отводится не более 30 минут, в обеденное время – не более часа. В Федеральной пассажирской компании указали, что проводники обладают правом регулировать возникающие споры.

Запрещено устраивать импровизированные концерты, в вагонах дальнего следования и электричках запрещается играть на музыкальных инструментах. Также вводится разрешение на проезд с паспортом или свидетельством о рождении, у которых истек срок действия.