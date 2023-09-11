Стало известно, какой диагноз себе поставил Илон Маск

Илон Маск считает, что у него биполярное расстройство
Писатель и журналист Уолтер Айзексон заявил, что Илон Маск полагает, что у него биполярное расстройство. Об этом он сообщил газете Financial Times.
Изучение сознания Маска было "не совсем похоже на то, что я делал раньше", заявил биограф газете.
"Он сказал мне, что считает, что у него биполярное расстройство, но диагноз ему так и не поставили. <...> Но я думаю, что все гораздо сложнее", - приводит Financial Times слова Айзексона.
Книга Айзексона о Маске выйдет в издательстве Simon & Schuster 12 сентября.