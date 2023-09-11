Стало известно, какой диагноз себе поставил Илон Маск

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Илон Маск считает, что у него биполярное расстройство

Писатель и журналист Уолтер Айзексон заявил, что Илон Маск полагает, что у него биполярное расстройство. Об этом он сообщил газете Financial Times.

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© Zuma / ТАСС

Изучение сознания Маска было "не совсем похоже на то, что я делал раньше", заявил биограф газете.

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"Он сказал мне, что считает, что у него биполярное расстройство, но диагноз ему так и не поставили. <...> Но я думаю, что все гораздо сложнее", - приводит Financial Times слова Айзексона.

Книга Айзексона о Маске выйдет в издательстве Simon & Schuster 12 сентября.