Популярный российский блогер рассказал о чуть не стоившем ему жизни случае

Популярный российский блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов рассказал о случае, который чуть не стоил ему жизни. Подробностями он поделился в эфире подкаста, запись которого доступна на YouTube.

Джарахов заявил, что инцидент произошел во время его отдыха с друзьями на яхте в Дубае. По словам блогера, он выпил много алкоголя, после чего решил искупаться и прыгнул в воду.

«Я пытаюсь вернуться [к яхте], но волны (...) отбрасывают меня назад, и получается так, что я усердно плыву, но на одном месте. Я устаю, и мне становится тревожно», — вспомнил он.

Как уточнил блогер, он попытался попросить о помощи своих друзей, но не смог сказать ни слова.

«Просто первый раз в жизни ощутил, что силы сказать есть, но просто не получается. И в этот момент у меня начинается паника. Я понимаю, что если я не приложу усилий, я сейчас просто утону», — рассказал он.

Джарахов добавил, что в конце концов окружающие поняли, что с ним что-то не так, и помогли ему добраться до яхты. На борту судна друзья откачали блогера.