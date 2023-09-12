Умер народный артист России Сергей Соколов

Скончался советский и российский музыкант, народный артист России, главный хормейстер Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Сергей Соколов. Об этом сообщил заместитель начальника ансамбля Михаил Александрович Марушевский.

"С огромной душевной болью сообщаем... Сегодня ночью ушел из жизни Сергей Александрович Соколов", - говорится в некрологе.

Сергей Соколов родился 23 декабря 1954 года в городе Великие Луки Псковской области. В 1974-м окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища при Московской консерватории и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского - в 1979-м.

В 1978 году работал хормейстером Ансамбля советской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио. В 1979-1980 годах проходил срочную службу по призыву в Вооруженных Силах в должности хормейстера ансамбля песни и пляски Московского военного округа. После преподавал в музыкальном училище при Московской консерватории.

С 1992 года - хормейстер Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, а с 1 мая 2018-го его главный хормейстер.