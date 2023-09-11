Путин поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» 10 городам
Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении 10 городам звания «Город трудовой доблести». Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
— За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», — говорится в тексте указа.
Так, почетным званием за обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленные в ходе выполнения этих задач массовый трудовой героизм и самоотверженность были награждены города Владимир, Подольск, Рязань, Улан-Удэ, Находка. Полный список городов размещен на официальном сайте Кремля.
Также Путин 5 сентября призвал наполнить праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году глубоким содержанием. Российский лидер 31 июля подписал соответствующий указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Отечественной войне.