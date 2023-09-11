Путин поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» 10 городам

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении 10 городам звания «Город трудовой доблести». Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

— За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», — говорится в тексте указа.

Так, почетным званием за обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленные в ходе выполнения этих задач массовый трудовой героизм и самоотверженность были награждены города Владимир, Подольск, Рязань, Улан-Удэ, Находка. Полный список городов размещен на официальном сайте Кремля.