Cтала известна судьба квартир Артемия Лебедева в центре Киева

Две квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева в центре Киева украинские власти собираются продать или сдать в аренду. О судьбе недвижимости стало известно из сообщения Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

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В ведомстве заявили, что получили от кабмина имущественные активы Лебедева. Далее ФГИУ зарегистрирует право собственности на квартиры, а потом — приватизирует их или передаст в аренду. Средства от реализации недвижимости, по данным ведомства, пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Речь идет о квартире площадью 138,5 квадратного метра на Ярославском Валу и квартире площадью 193,2 квадратного метра на улице Саксаганского. Жилье принадлежало самому Лебедеву, а также совладельцу его студии дизайна — программисту Константину Моршневу.