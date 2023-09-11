Число посетителей нацпарков в 2023 году достигло 10 миллионов

Спрос со стороны туристов на посещение особо охраняемых природных территорий растет ежегодно. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании Председателя Правительства.

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Абрамченко сообщила, что по итогам прошлого года число посетителей особо охраняемых природных территорий выросло на 40 процентов и достигло 14 миллионов человек. На 1 сентября текущего года уже зафиксирована посещаемость около 10 миллионов человек.

Она также перечислила самые популярные у туристов экологические маршруты. «В топ-5 самых популярных у туристов природных территорий вошли Кисловодский и Сочинский национальные парки, Куршская коса, «Красноярские Столбы», а также национальный парк «Приэльбрусье».

Абрамченко добавила, что государство должно обеспечить надежную защиту уникальных природных комплексов нашей страны и минимизировать антропогенную нагрузку, сообщает «360».

В конце августа стало известно, что завершены работы по определению границ охранных зон у двух памятников природы в Подмосковье: «Озеро Ситное с водяным орехом» в городском округе Луховицы и «Шалаховская колония серых цапель» в городском округе Егорьевск, передает РИАМО.