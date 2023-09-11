Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером

Москвич Виктор Руссо, который сломал скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот» возле Театра имени Вахтангова, оказался актером.. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как выяснило издание, 23-летний Руссо некогда выходил на театральную сцену, участвовал в фестивале «Корабль Мельпомены» в Москве. Когда карьера актера не сложилась, он подрабатывал бригадиром на стройке и промышленным альпинистом, работал в пиццерии.

9 сентября Руссо залез на «Принцессу Турандот» у Театра имени Вахтангова и сорвался во время поклона. Сейчас он лежит в больнице со переломами пяток, ему предстоит долгое восстановление.

Shot/Telegram

Ранее представители Боткинской больницы рассказали, что сломавший скульптуру мужчина находится в состоянии средней тяжести.