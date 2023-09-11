Россиянам предложили не ездить в Европу до окончания спецоперации

«Коллективный Запад прекрасно понимает, что, несмотря на его поддержку, Украина проигрывает, поэтому европейцы решили отыграться на простых россиянах. Это позор, впрочем, к такому уже чиновникам ЕС не привыкать. Так что рекомендую в ЕС не ездить, пока мы не завершили СВО», — отметил Бондарев.