В Международную организацию русского языка пригласили страны ШОС
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что главы стран СНГ скоро подпишут документ, учреждающий Международную организацию русского языка, и пригласил страны ШОС присоединиться к ней. Об этом сообщает ТАСС.
Об учреждении организации русского языка Оверчук рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.
Вице-премьер заявил, что в СНГ призывают все страны ШОС присоединиться к организации, которая появится в «ближайшее время». В ШОС входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Создать Международную организацию русского языка ранее предложил президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Оверчук говорил, что соответствующий договор и устав организации будут подписаны на саммите глав государств СНГ в октябре 2023 года. Он подчеркивал, что организация не будет ограничиваться рамками СНГ - в будущем к ней смогут присоединяться все заинтересованные в поддержке и продвижении русского языка страны.
Оверчук отмечал, что российские власти уже реализуют программу «Русский учитель за рубежом» и наращивают присутствие учителей русского за границей. По оценке правительства, за три года преподавателей русского языка за рубежом стало в 5,8 раза больше.