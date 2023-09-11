В Международную организацию русского языка пригласили страны ШОС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что главы стран СНГ скоро подпишут документ, учреждающий Международную организацию русского языка, и пригласил страны ШОС присоединиться к ней. Об этом сообщает ТАСС.

Об учреждении организации русского языка Оверчук рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.

Вице-премьер заявил, что в СНГ призывают все страны ШОС присоединиться к организации, которая появится в «ближайшее время». В ШОС входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Создать Международную организацию русского языка ранее предложил президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Оверчук говорил, что соответствующий договор и устав организации будут подписаны на саммите глав государств СНГ в октябре 2023 года. Он подчеркивал, что организация не будет ограничиваться рамками СНГ - в будущем к ней смогут присоединяться все заинтересованные в поддержке и продвижении русского языка страны.