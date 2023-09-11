В России началась кампания по вакцинации от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает корреспондент ТАСС.

Попова объявила о начале кампании на стенде ведомства, установленном на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей нашей дорогой, прекрасной страны и ее жителей", - сказала она.

Ранее Роспотребнадзор своим постановлением рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны и не менее 75% от числа лиц из групп риска.