Россия предложила развивать безвизовый туризм еще пяти государствам

Россия обратилась с предложением об отмене туристических виз к Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на Восточном экономическом форуме в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

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Он подчеркнул, что это те страны, где возможен в том числе прирост туристов премиум-класса.

Ранее замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что групповой безвизовый туробмен между Россией и Индией может быть запущен в 2024 году.