Назван мотив москвича, сломавшего скульптуру принцессы Турандот

Стал известен мотив москвича, сломавшего скульптуру принцессы Турандот. Он признался, что сделал это пьяным, ради внимания окружающих, но сейчас «глубоко раскаивается», пишет МК.

«Ради эпатажа. Пьяный был, куча народу, внимания захотелось. Просто спонтанная глупость», - сказал 23-летний Виктор Руссо.

По его словам, в тот день он гулял с друзьями, выпил бутылку джина и решил влезть на памятник. Когда он залазил на скульптуру, было много зевак, они его подбадривали и аплодировали.

Теперь Руссо понимает что был «максимально неправ» и говорит, что расплатился своим же здоровьем: рассек лоб и сломал обе пятки.

Он признался, что не видел театральную постановку и ничего не знает о легендарной актрисе Юлии Борисовой, сыгравшей Турандот.

Руссо придется провести в больнице несколько месяцев, возможно, предстоит операция. Также вандалу выпишут административный штраф.

Театральные деятели говорят, что в фонтане постоянно купаются алкоголики и бомжи. Скульптура Турандот требует охраны или контроля.