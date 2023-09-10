Посольство РФ посоветовало россиянам не ездить в Финляндию на машинах

Посольство России в Хельсинки в своем Telegram-канале порекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Финляндию на легковых автомобилях с российскими регистрационными знаками.

В дипмиссии пояснили, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения о порядке ввоза товаров из России на территорию стран ЕС.

В ЕК отметили, что ряд товаров, в том числе автомобили с числом мест менее 10, запрещается ввозить в Европу, независимо от цели их использования.

Российское посольство в связи с этим призвало россиян «воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками».