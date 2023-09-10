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Посольство РФ посоветовало россиянам не ездить в Финляндию на машинах

Посольство России в Хельсинки в своем Telegram-канале порекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Финляндию на легковых автомобилях с российскими регистрационными знаками.

Посольство РФ посоветовало россиянам не ездить в Финляндию на машинах
© РИА Новости

В дипмиссии пояснили, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения о порядке ввоза товаров из России на территорию стран ЕС.

В ЕК отметили, что ряд товаров, в том числе автомобили с числом мест менее 10, запрещается ввозить в Европу, независимо от цели их использования.

Российское посольство в связи с этим призвало россиян «воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками».

Россиянам запретили въезжать в ЕС с личными смартфонами и автомобилями

Ранее сообщалось, что в Германии участились случаи конфискации транспортных средств с российскими номерами.

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