Посольство РФ посоветовало россиянам не ездить в Финляндию на машинах
Посольство России в Хельсинки в своем Telegram-канале порекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Финляндию на легковых автомобилях с российскими регистрационными знаками.
В дипмиссии пояснили, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения о порядке ввоза товаров из России на территорию стран ЕС.
В ЕК отметили, что ряд товаров, в том числе автомобили с числом мест менее 10, запрещается ввозить в Европу, независимо от цели их использования.
Российское посольство в связи с этим призвало россиян «воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками».
Ранее сообщалось, что в Германии участились случаи конфискации транспортных средств с российскими номерами.
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