Супруга назвала причину смерти хирурга Гогиберидзе

«Несмотря на то, что Отари перенес ковид в феврале, последствия давали о себе знать на протяжении всего этого времени. Сосуды очень пострадали и сердце не выдержало. Он скончался из-за сердечного приступа», - рассказала журналистам его супруга Яна Лапутина.