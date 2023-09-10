Супруга назвала причину смерти хирурга Гогиберидзе
Хирург Отари Гогиберидзе, у которого оперировались многие звезды российского шоу-бизнеса, скончался на 53-м году жизни. В феврале месяце врач перенес ковид, и с тех пор страдал от его последствий, пишет «Московский Комсомолец».
«Несмотря на то, что Отари перенес ковид в феврале, последствия давали о себе знать на протяжении всего этого времени. Сосуды очень пострадали и сердце не выдержало. Он скончался из-за сердечного приступа», - рассказала журналистам его супруга Яна Лапутина.
Гогиберидзе умер в больнице. Накануне из-за плохого самочувствия его срочно госпитализировали.
Отари Гогиберидзе 28 лет проработал в пластической хирургии. В 1995 году он окончил РУДН по специальности «лечебное дело», а через два года отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии.