Бородин призвал убрать с позором Ани Лорак с российского ТВ

«Кто смог ее обратно вернуть на ТВ, об этом мы расскажем в понедельник. Кто смог ее протащить на НТВ в качестве жюри. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы ее оттуда убрали с позором, так как я считаю, что это предательство», — написал Бородин.