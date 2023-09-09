Члены Общественной палаты РФ получили анонимные угрозы

Председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что члены ОП получили с незнакомого телефонного номера рассылку с угрозами за работу на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, на брифинге в ситуационном центре палаты по наблюдению за выборами Булгакова продемонстрировала скриншот со своего телефона с сообщением с угрозами.

"Мне и моим коллегам пришла вот такая рассылка. Угрозы начали поступать. В них все олицетворение [украинского] режима, который боится того, что жители новых регионов сегодня идут на избирательные участки добровольно и показывают большой интерес к выборам", — сказала председатель комиссии ОП.

По словам Булгаковой, рассылку получили также ее коллеги по палате и эксперты, комментирующие ход голосования.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ.

Президент международного форума БРИКС Пурниму Ананд заявила, что выборы в новых регионах России проходят прозрачно и без принуждения.