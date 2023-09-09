Четвероклассник из Новосибирской области покорил Эльбрус

Десятилетний школьник из Новосибирской области покорил Эльбрус вместе с родителями. Мальчик поднялся на высоту 5642 метра, пишет «Комсомольская правда».

Четвероклассник Артем Лещинский решил подняться на Эльбрус год назад, и все это время уговаривал родителей. После долгих поисков им удалось найти туристическую компанию, директор которой также поднимался на Эльбрус в 10 лет. Он согласился на участие ребенка в альпинистском походе.

В итоге Лещинские отправились в горы. Артем тащил на себе 30 килограммов, наравне со взрослыми: кислородный баллон, снаряжение, еду и воду.

На отметке 5100 метров его маме стало плохо. Она хотелось вернуться вниз, но Артем подбодрил ее, и через 12 часов семья достигла вершины.

«Артем шел ровно, даже лучше нас, но было видно, что он устал. Двигался медленно, глаза покраснели - сосуды полопались. Только на самой вершине сказал: «Мам, я хочу отдохнуть». Там был сильный ветер, и я боялась за сына», - рассказала мать четвероклассника.

По ее словам, самым опасным оказался спуск по леднику.

Восхождение завершилось 22 июля, Лещинские потратили на него шесть дней. Теперь семья собирается покорить вулкан Килиманджаро и уже подала заявку.