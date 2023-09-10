Стали известны результаты пробы воды во Владивостоке после сброса с Фукусимы

Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды в районе Владивостока по итогам сброса воды с «Фукусимы» соответствуют нормам. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) измерило уровень трития после того, как АЭС «Фукусима-1» сбросила очищенную воду. Также отмечается, что эксперты МАГАТЭ собрали образцы воды в нескольких местах в радиусе трех километров от предполагаемой точки сброса очищенной воды.

До этого сообщалось, что около 150 жителей ряда японских префектур подали иск против государства и компании Tokyo Electric Power (TEPCO) из-за сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1», на которой в марте 2011 года произошла авария.