Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты

Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области из палаты медицинского учреждения, в котором проходит лечение после полученных при взрыве машины ранений. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, члены участковой избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетили его в палате.

Прилепин отметил, что не в состоянии вспомнить, когда голосовал в последний раз. Он уточнил, что постоянно находился в поездках.

«Чувствую себя гражданином, наконец», - подчеркнул писатель.

По его словам, в пятницу, 8 сентября, регион посетил глава России Владимир Путин. В ходе рабочей поездки он пообщался с региональными политиками. В беседе, уточнил он, зашла речь про новый тренировочный центр «Сталь».