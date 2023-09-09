Захар Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты
Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области из палаты медицинского учреждения, в котором проходит лечение после полученных при взрыве машины ранений. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, члены участковой избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетили его в палате.
Прилепин отметил, что не в состоянии вспомнить, когда голосовал в последний раз. Он уточнил, что постоянно находился в поездках.
«Чувствую себя гражданином, наконец», - подчеркнул писатель.
По его словам, в пятницу, 8 сентября, регион посетил глава России Владимир Путин. В ходе рабочей поездки он пообщался с региональными политиками. В беседе, уточнил он, зашла речь про новый тренировочный центр «Сталь».
Напомним, что террористы взорвали машину Прилепина 6 мая. При взрыве писатель был ранен, а его соратник погиб.