В Петербурге открыто дело о наследстве Пригожина
В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве Евгения Пригожина.
Соответствующая информация появилась в федеральном реестре наследственных дел. Согласно карточке, наследодатель родился 1 июня 1961 года и скончался 23 августа 2023 года.
Даты совпадают с днём рождения и днём смерти петербургского бизнесмена. Дело ведёт нотариус Акуленко Анатолий Иванович.
У Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, две дочери — Полина и Вероника, а также сын Павел.
23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.
Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.