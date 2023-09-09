Самая северная часовня и «няша»: седьмой день путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей

Сегодня участники экспедиции Русского географического общества на Землю Франца-Иосифа стали участниками уникального события. Прибывший на землю Александры Епископ Нарьян-Марский и Мезенский освятил часовню на мысе Мелехова, построенную силами сотрудников Национального парка «Русская Арктика». Подробности читайте в путевых заметках «Рамблера».

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Мыс Мелехова можно сказать является второй точкой, закрывающей бухту Северная, в которой находится база нацпарка «Омега». Как рассказал директор «Русской Арктики» Александр Кирилов, часовня была построена в честь иконы Владимирской Богоматери.

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Это, конечно, не первая часовня на Земле Александры. В 2007 году на острове была построена церковь (часовня) Николая Чудотворца, ставшая самым северным православным храмом в мире. Церковь Николая Чудотворца на ЗФИ относиться к погранзаставе Нагурская, и попасть в нее можно практически не сворачивая с дороги, а вот мыс Мелехова – одна из точек нацпарка, добраться до которой довольно проблематично.

Рамблер

Участники экспедиции и епископ отправились на мыс Мелехова на «Трэколе», пожалуй, самом проходимом большом колесном автомобиле на острове. Кстати, эта машина – полностью российское детище, собираемое в Люберцах. Стоит признать, что авто не имеет собственной уникальной базы и даже силовых агрегатов, а скорее собрано, как Лего, из наиболее хорошо зарекомендовавших себя частей супер проходимых машин.

Рамблер

Но даже на «Трэколе» добраться до мыса Мелехова оказалось не так и просто. Стоит отметить, на Земле Александры есть дороги, вернее, укатанные направления, оставшиеся нацпарку и нынешним военным еще от советской полярной станции и армии. В те годы и речи не шло, чтобы сохранить первозданную природу Арктики, значит и человек не утруждал себя бережным к ней отношением.

Национальный парк «Русская Арктика»

На сегодняшний день силами нацпарка удалось не только почти очистить Землю Франца Иосифа от следов пребывания человека, но и добиться значительных успехов в восстановлении естественного рельефа и растительности. А это весомый успех.

Полярная пустыня, которой и являются все острова Земли Франца-Иосифа, восстанавливается даже не месяцами или годами, а десятилетиями. Колея, оставленная после проезда любой техники, тем более гусеничной, остается видимой очень долго, то есть запутаться в следах легко. Также легко и завязнуть. Да, основной рельеф на ЗФИ – пустыня, но эта пустыня вовсе не похожа, на привычные описания из учебника географии. Полярная пустыня – это камни, покрытые лишайниками и мхом, маленькие редкие островки с растительностью, причем сосудистых растений (привычной жителю средней полосы травы или цветов очень мало). Но даже тут цветут камнеломки и маки, правда, полярные, совсем не похожие на привычные огромные разноцветные шапки.

А вот езда по полярной пустыне сопряжена с определенными сложностями. И нет, это не отсутствие укатанных дорог, тут их нет почти, это «няша» – именно так нежно «старожилы» называют кусочки грунта среди каменистого однообразия. Но несмотря на нежное название увязнуть в этой «няше» может даже проходимая гусеничная техника, так как под твердыми камнями – вечная мерзлота, частично оттаивающая летом и превращающаяся в болото.

Рамблер/ Полярный мак

На мысе Мелехова – оконечности бухты Северной – растительность еще более скудная. По сути своей мыс – выступающая в море скала между двух бухт – Северной и Топографов, прямо у подножия ледника Кропоткина. Именно тут сотрудники нацпарка построили маленькую деревянную часовню, до последнего момента даже не имевшую названия. Теперь же она носит имя Владимирской Богоматери после того, как Епископ Нарьян-Марский и Мезенский совершил молебен по ее освящению.

Рамблер