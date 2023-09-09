Тепло и заморозки: какая погода будет в России с 11 по 17 сентября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, какая погода ожидает россиян с 11 по 17 сентября. По его словам, в Москве, Петербурге, северо-западе страны и на Дальнем Востоке прогнозируется теплая комфортная погода. Температура воздуха на этих территориях будет превышать климатическую норму на несколько градусов. А в Черноземье, Поволжье, на Урале и в Сибири станет заметно прохладнее — антициклон принесет туда холодные воздушные массы.

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Какая погода будет в Москве и Центральной России на следующей неделе

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В Москве, по словам Романа Вильфанда, в первой половине следующей недели ожидается комфортная погода. В воскресенье 10 сентября днем прогнозируется 20–22 градуса, а к середине недели температура повысится до 21–24 градусов.

«Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Дождей не ожидается до четверга, поскольку в Москве будет высокое давление. Ночные температуры в столице тоже будут постепенно повышаться: от 5–10 градусов в ночь на понедельник до 10–13 градусов в ночь на 13 и 14 сентября», — прогнозирует Роман Вильфанд.

Он добавил, что в середине недели температура будет примерно на четыре градуса выше нормы. Такая погода, по его словам, обусловлена влиянием антициклона, который пришел из Скандинавии.

«Сейчас, по сути, еще продолжается лето, если исключить два прошедших холодных дня — 7 и 8 сентября. Предстоящие высокие температуры — это не бабье лето, как многие могут подумать. Бабье лето — это период теплой сухой погоды после затяжного ненастья. А ненастья пока не было. Так что просто продолжается лето», — говорит Роман Вильфанд.

Придут ли дожди в Санкт-Петербург и на северо-запад России

Метеоролог сообщил, что Ленинградская область на предстоящей неделе тоже будет во власти антициклона. На западе Северо-Западного Федерального округа, уточнил он, температурный фон будет «как ни странно ниже, чем на востоке».

«Но тем не менее температура вполне комфортная. Начиная с воскресенья в Петербурге температура будет держаться около 20–23 градусов, существенных осадков не ожидается. А ночные температуры в Петербурге будут заметно выше, чем в Москве», — рассказал Роман Вильфанд.

Он объяснил, что такая ситуация сложится из-за того, что северная столица — это все-таки приморский город, влажность воздуха высокая, ночью будут облака, которые удержат тепло, накопленное за день.

«Столбики термометров в Петербурге будут показывать от 11 до 14 градусов. Температурный фон ожидается выше нормы на 4-5 градусов в течение следующей недели», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что очень высокие температуры ожидаются на северо-востоке европейской России, а именно в таких холодных регионах, как Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ. По прогнозам Романа Вильфанда, туда проникнут теплые воздушные массы с западной и северо-западной периферии антициклона. Это приведет к тому, что дневная температура в этих регионах будет держаться около 20 градусов. Это редкий случай, подчеркнул метеоролог.

Какая погода ожидается на Черноморском побережье

Научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал, что интересная климатическая ситуация сложится на юге России. Там, по его словам, температура воздуха будет ниже, чем температура воды.

«Вода — это инерционная субстанция, ее температура очень медленно меняется, в отличие от воздуха. Он нагревается и охлаждается гораздо быстрее. Так, температура воздуха на Черноморском побережье и во всем Краснодарском крае ожидается около 23–26 градусов днем и выше 15 — ночью. А вода тем временем прогреется до 26–28 градусов», — сообщил Роман Вильфанд.

Он уточнил, что на юге установится довольно комфортная погода без осадков и каких-либо других неблагоприятных условий, но это еще не бархатный сезон, который, по прогнозу метеоролога, начнется со второй половины сентября.

В каких регионах ожидается похолодание

Злую шутку, по словам синоптика, скандинавский антициклон сыграет с Черноземьем и Поволжьем. Роман Вильфанд рассказал, что на эти территории придет похолодание. Там температуры будут ниже, чем в Москве.

«Это связано с тем, что в Москве в первой половине следующей недели будет центр антициклона, а по западной периферии, на юг этого антициклона будут забрасываться холодные воздушные массы», — объяснил метеоролог.

Он уточнил, что ночных заморозков в этих регионах не ожидается, но температуры там будут несколько ниже многолетних значений — примерно на один-два градуса. Днем в Ростовской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой областях ожидается от 16 до 20 градусов, а по ночам — от 8 до 10 градусов. Однако в отдельных районах столбики термометров могут опускаться до +6 градусов.

Похожая ситуация сложится и Приволжском федеральном округе. В южных районах ПФО похолодает до 15–16 градусов, заявил Роман Вильфанд.

«А по ночам будет от шести до восьми градусов. Это довольно прохладная погода, но она естественна и тоже связана с периферией антициклона, которая приносит холодные воздушные массы», — добавил он.

В Сибири и на Урале на следующей неделе тоже будет довольно прохладно, сообщил метеоролог. В Челябинской, Свердловской области он спрогнозировал ночные температуры в диапазоне 7–8 градусов, а дневные — 13–15 градусов. Существенных осадков, по его словам, в этих регионах не ожидается.

«В Красноярске, начиная с понедельника, 11 сентября, ночью столбики термометров покажут от четырех до семи градусов, а максимальная температура в послеполуденные часы — 14–18 градусов. Малооблачная погода, ветер преимущественно северных направлений», — сказал метеоролог.

А на юге Тюменской области ожидаются ночные заморозки до 3 градусов, уточнил он.

Ожидаются ли осадки в Приморье

Роман Вильфанд заявил, что на Дальнем Востоке с 11 по 15 сентября установится теплая сухая погода. Во Владивостоке, например, в период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) ночные температуры будут довольно высокие — 15–17 градусов, а дневные установятся в диапазоне от 20 до 23 градусов. Осадки, по словам метеоролога, возможны только один день в начале следующей недели.

«Каких-либо циклонических образований, которые осаждали регион и приводили к очень печальным и сложным последствиям в августе, не прогнозируется. В общем, комфортная погода для работы. Погода не будет создавать проблем для участников форума», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.