В Сочи объявили штормовое предупреждение

Смерчи ожидаются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, принято решение объявить штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Краснодарскому краю.

«Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края. По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в период 10-11 часов 9 сентября 2023 года и до конца суток... на участке Магри – Веселое (город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем», — уточнили в экстренном ведомстве.

В непогоду спасатели посоветовали укрыться в доме, при виде смерча спрятаться в яме, овраге или плотно прижаться к земле.

До этого в МЧС сообщили, что в Сочи для отдыхающих открылись пляжи после шторма.