Наиболее высокая явка на довыборах в Госдуму отмечена в Карачаево-Черкессии
Наиболее большая явка после первого дня голосования на дополнительных выборах в Госдуму по одномандатным округам зафиксирована в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
"Наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Карачаево-Черкесской республике, она составила 27,37%. Она меняется в онлайн-режиме", - сказала она.