РФ отправила в Мьянму более 20 тонн гумпомощи пострадавшим от наводнения

Россия на транспортном самолёте Ил-76 отправила в Мьянму свыше 20 т гуманитарной помощи в связи с последствиями тропического циклона и наводнения, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«МЧС России во взаимодействии с МИД России оказало гуманитарную помощь населению Республики Союз Мьянма, пострадавшему от последствий тропического циклона и наводнения», — говорится на сайте МИД России.

Уточняется, что среди продуктов питания в список помощи вошли палатки и оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ.