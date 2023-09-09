В России начался второй день голосования, присоединились новые регионы

Суббота - второй день голосования на региональных выборах в России. Вчера на участки пришли жители 54 субъектов, сегодня к ним присоединились Омская область (там проходят выборы губернатора) и другие регионы, где местные избиркомы приняли решение о двухдневном голосовании.

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Накануне в информационном центре ЦИК рассказали о работе наблюдателей - всего их без малого 219 тысяч. В том числе более 92 тысяч от политических партий, 47,5 тысячи от кандидатов и более 79 тысяч от общественных палат.

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"Законодательством предусмотрена возможность назначения по три наблюдателя, а при двух-трехдневном голосовании - по три наблюдателя на каждый день голосования избирательным объединением, кандидатом или субъектом общественного контроля. При этом они имеют право осуществлять наблюдение поочередно", - напомнила глава ЦИК Элла Памфилова.

Главной темой дня стало голосования в новых регионах, которое впервые проходит по российскому законодательству. В эти дни в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выбирают депутатов законодательных собраний и муниципальных советов.

"Для нас голосование в четырех субъектах - наиболее важное, поскольку сформировать избирательную систему заново - это очень непросто. Можно с уверенностью сказать, что система доказала свою эффективность. Сегодня она проходит проверку в по сути боевых условиях ", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев.

По его оценке "очень неплохо прошло досрочное голосование и голосование на экстерриториальных участках".

Избирательные процедуры здесь сокращены, предусмотрена возможность приостановки голосования и подсчета голосов в случае возникновения угрозы жизни и здоровью участников. Таких ситуаций на участках вчера не возникло, но избиркому Херсонской области пришлось покинуть свое помещение из-за ракетного обстрела. Тем не менее, организаторы голосования в регионе вышли на связь с ЦИК России. Прошли сеансы видеосвязи с ДНР, ЛНР и Запорожской областью - везде не без помех, поскольку интернет на этих территориях работает с перебоями. Везде голосование проходило спокойно, без серьезных нарушений, правда, при активном сбросе фейков с украинской стороны. В ЛНР даже создали мобильную группу по борьбе с заведомо ложной информацией.

Свое мнение о соблюдении избирательного законодательства в остальных регионах высказали наблюдатели в ситуационном центре, который работает в эти дни на базе Общественной палаты РФ. Исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова обратила внимание на то, что в первый день голосования ожидаемо усилился поток хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По ее словам, за первые два часа их насчитали более 5 тысяч. Подверглись атакам также интернет-ресурсы НОМ, на которые поступают данные от наблюдателей.

Всего, по словам федерального координатора Ассоциации НОМ Алексея Пескова, на середину первого дня на Карту нарушений пришло более 4,5 тыс. сообщений от наблюдателей.

"Семь из них эксперты квалифицировали как фейки, а 13 - как решенные проблемы. Абсолютное большинство сообщений, поступающих на "Карту", носит информационный характер", - пояснил он.

Сегодня работа информационного центра ЦИК начнется с брифинга Эллы Памфиловой о ходе голосования, затем состоится дискуссия о внедрении цифровых решений в избирательный процесс с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и руководителей "Ростелекома".

Напомним, в этом году на федеральной платформе ДЭГ голосуют 24 региона, в том числе 18 - впервые. На собственной площадке онлайн-голосование проводит и Москва.