Сербский эксперт высоко оценил организацию на выборах в Мариуполе

"Три года назад я приезжал в Россию для участия в качестве эксперта на голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Теперь приехал сюда. Я был сегодня на нескольких избирательных участках. Организация очень достойная, никаких нарушений и недочетов нет", - сказал эксперт в беседе с корреспондентом ТАСС.