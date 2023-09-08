Путин посоветовал молодому ученому, какую невесту искать

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 8 сентября посетил саровский ядерный центр и пообщался там с молодыми учеными. Глава государства обсудил с участниками встречи не только ситуацию в российской науке, но и их личную жизнь.

В частности, Путин отметил рекордное количество браков в Сарове за последнее десятилетие.

"Один из ключевых показателей, на мой взгляд, - это то, что за последние девять-десять лет здесь зарегистрировано рекордное количество браков. И это очень хорошо. Это правда", - сказал он.

По словам президента, это говорит о том, что люди планируют свою жизнь и раздвигают горизонты этого планирования. А в диалоге с одним из ученых Путин даже дал совет, как тому искать невесту.

"Вы не ограничивайтесь стереотипами - "обязательно архитектор!", - сказал президент, реагируя на реплику ученого о том, что он решил искать себе жену-архитектора. "Уткнетесь потом в стерву какую-то. Подбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий", - предупредил глава государства.