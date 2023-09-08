В ДНР явка на выборах парламента региона превысила 50%

Первый день основного голосования завершился в Донецкой Народной Республике. По предварительным данным, явка на выборах в народный совет региона, с учетом досрочного голосования и голосования на экстерриториальных участках, составила 59,04%, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы проводилось с 31 августа по 7 сентября, выездные группы работали по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование. Также с 1 по 4 сентября проходило голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе РФ, на которых могли проголосовать все граждане, имеющие прописку в ДНР. По итогам досрочного голосования в парламент региона явка составила 45,43%, в Донецкий городской совет - 45,78%.