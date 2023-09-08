Актриса Васильева рассказала о госпитализации

У каждого человека есть камушки. У всех. И когда они куда-то не туда встают, начинается сильное головокружение. Я была уверена, что меня какой-то инсульт разбил. Профессор пришел и сказал: «Есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начнем». Я ему сказала, что с плохой. Он ответил, что это не лечится, но приступ не повторится. Надо научиться с этим жить. А хорошая новость: что это не инсульт и не инфаркт, а камни в ушках, — рассказала Васильева.