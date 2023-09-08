РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на все поезда дальнего следования

"Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. <…> Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени", - отметили в холдинге.