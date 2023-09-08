В Госдуму внесли законопроект о родительских собраниях

Глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев и член это фракции Анна Скрозникова внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно закрепить понятие «родительское собрание». Документ опубликован 8 сентября в электронной базе Госдумы.

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Сейчас такое понятие в законодательстве не закреплено, а потому родители фактически никак не могут влиять на принимаемые руководством школы решения, поясняют авторы законопроекта.

Согласно их инициативе, родительское собрание — коллегиальный орган общественного управления школой, действующий в целях развития образовательного процесса и достижения целей общеобразовательной организации, а также в целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Законопроектом предлагается определить, что в состав родительского собрания входят все родители обучающихся, а решения родительского собрания принимаются простым большинством голосов (50% плюс один голос) присутствующих на нем. Предполагается, что порядок работы родительского собрания будет определяться локальным нормативным актом школы.