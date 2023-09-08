Для блокадников восстановят бесплатный проезд в поездах

«Я встречалась с блокадниками, и они высказали такое пожелание. На мой взгляд, это справедливая просьба. Жители блокадного города, в отличие от тех, кто был награжден «За оборону Ленинграда», в свое время были лишены такой льготы — права раз в год проехать по железной дороге к родным, близким и к памятным местам. По поручению президента России РЖД рассмотрели этот вопрос. Готовится решение возобновить льготу с 1 декабря», — сказала глава Совфеда.