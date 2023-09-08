Для блокадников восстановят бесплатный проезд в поездах
С 1 декабря 2023 года все жители блокадного Ленинграда, а не только участники боевых действий получат один раз в год бесплатный проезд по железной дороге. Об этом 8 сентября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Заседание прошло в Петербурге, в музейном павильоне входных групп Пискаревского кладбища до начала церемонии возложения цветов в память о дне начала блокады Ленинграда.
«Я встречалась с блокадниками, и они высказали такое пожелание. На мой взгляд, это справедливая просьба. Жители блокадного города, в отличие от тех, кто был награжден «За оборону Ленинграда», в свое время были лишены такой льготы — права раз в год проехать по железной дороге к родным, близким и к памятным местам. По поручению президента России РЖД рассмотрели этот вопрос. Готовится решение возобновить льготу с 1 декабря», — сказала глава Совфеда.
Напомним, что с такой просьбой к Валентине Матвиенко блокадники обратились 25 мая на встрече в Интерьерном театре. Они рассказали, что все блокадники и все участники войны могут раз в год бесплатно летать на самолете. Но после последнего постановления Минтранса поездом путешествовать могут только участники боевых действий, а жители блокадного Ленинграда в перечне получателей услуг потеряны.
«Не все по возрасту могут летать самолетом», — аргументировали блокадники свою просьбу.