«Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву. Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание», – говорится в сообщении.