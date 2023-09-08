Red Sea Airlines приостановит полеты в Москву по 17 сентября – Росавиация
Авиакомпания Red Sea Airlines приостановит полеты в Москву по 17 сентября, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву. Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание», – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что при участии туроператора «Интурист», обслуживающей компании «Дельта Сервис» и представителей российских авиакомпаний обсудят меры по урегулированию сложившейся ситуации.
«Пассажиры рейсов данной египетской авиакомпании – клиенты туроператора «Интурист». В этой связи за более подробной информацией российским туристам следует обращаться к туроператору. По данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. В случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме», – заключили в ведомстве.