В США предупредили о смертельной инфекции

За все лето в США скончались пять человек в результате заражения бактерией Vibrio vulnificus. Эпидемиологи предупреждают о биологической опасности. «ФедералПресс» публикует подробности.

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«Эта бактерия приходится родственником возбудителю холеры. Водится она в морской воде и предпочитает мелководье», – говорится в сообщении.

Заразиться можно двумя способами: после съедания сырых и плохо проваренных морепродуктов либо через открытую ранку – порез, укус насекомого. Легко заразиться и во время отдыха на морском берегу.

Если случился первый вариант, будет кишечная инфекция, если второй – кожная с возможным дальнейшим поражением тканей вплоть до некроза. В обоих случаях есть большая опасность сепсиса – попадания инфекции в кровоток. В случае заражения человек рискует погибнуть за двое суток.

Чаще эта болезнь поражает мужчин и они переносят ее тяжелее, тогда как женщины в меньшей опасности за счет своего женского гормона эстрогена: он защищает от этой бактерии.

В случае заражения рекомендовано начинать лечение антибиотиками как можно раньше, а также оперативно принимать решение по хирургическому вмешательству вплоть до ампутации, передает «Life.ru».