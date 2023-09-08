Путин поздравил россиян с годовщиной освобождения Донбасса в ВОВ

"Но на захваченных территориях их встретило яростное народное сопротивление, его накал не ослабевал без малого 700 дней", - указал президент РФ.



"За то время пока жестокий, циничный зверь хозяйничал в Донбассе, пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых рубежах выросли мощные вражеские укрепления", - напомнил он.