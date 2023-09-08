В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу в почтовых ящиках

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали законопроект, вводящий штрафы за размещение рекламы в почтовых ящиках жилых домов. Об этом пишет газета «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что пространство внутри подъезда и почтовые ящики являются общим имуществом жильцов, также как стены и крыша дома. Однако действующее законодательство регулирует размещение рекламы на стенах и крышах зданий, но не внутри подъездов.

«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», - пояснила изданию по строительству и ЖКХ зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.

По ее словам, в случае, если жильцы на общем собрании не дали разрешение на появлении рекламных листовок в почтовых ящиках, предлагается ввести административную ответственность: для граждан размер штрафа составит от 2 до 5,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тыс., для юридических лиц — 100–500 тыс.

При этом парламентарии отметили, что необходимо разрешить распространять социальную рекламу, направленную на достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты уверены, что запрет на логичен и давно назрел, так как такой рекламный материал «не доставляют радости ни собственникам, ни управляющим организациям».