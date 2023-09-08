МЧС поддержало идею оборудовать все детские площадки тревожными кнопками

МЧС РФ одобрило идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) установить на всех детских площадках в стране камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки с экстренной связью "112". Об этом сообщает ТАСС.

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"Министерством обращение по вопросу о возможности разработки и реализации поэтапной программы оснащения детских площадок и парковых зон страны системами видеонаблюдения и экстренной связи со службой "112" рассмотрено и поддерживается", – сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, обязанности по выполнению приказа о реализации идеи поручили замминистру МЧС Анатолию Супруновскому.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил оборудовать детские площадки системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн в рамках федеральной программы "Безопасный двор". Эту идею он направил на имя зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.