Россиянам назвали способы сэкономить в путешествиях

Так, в июле и августе летать дорого, а со второй половины сентября уже начинается демпинг, чтобы продлить сезон, сообщила эксперт. «В Турции это длится до весны. Таиланд, Мальдивы, Сейшелы дают скидки до ноября. В Эмираты летать, безусловно, лучше до середины октября, после там начинается уже бурный рост туризма и скидок уже нет никаких», — поделилась Котляр.

Кроме того, она посоветовала не бояться летать стыковками, так как это намного дешевле. По словам собеседницы «Ленты.ру», прямой рейс с багажом до Мальдив в ноябре обойдется почти в два раза дороже, чем с пересадкой в Омане. «Разница существенная. Оман просто шикарен с точки зрения транзита, и никто об этом не знает. В ту же юго-восточную Азию можно брать билеты через Бахрейн — это хороший хаб, там хорошие цены на авиабилеты. Через Дубай не летать, он избалован стыковочными туристами, там цены разогнали очень сильно», — рекомендовала эксперт.