Фермер из Подмосковья вырастил самую большую тыкву в РФ

Фермер из подмосковных Луховиц Андрей Гусев вырастил самую большую тыкву в России, ее вес почти 600 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

© пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Там отметили, что звание самой большой тыквы было присвоено ей на всероссийском фестивале бахчевых культур «Агробаттл — 2023», который прошел в Ставропольском крае. Гусев принимает участие в подобных фестивалях уже не первый раз.

«Уже три его тыквы-гиганта вошли в "Книгу рекордов России". В этом сезоне фермер вырастил тыкву сорта "Гигант Атлантики" весом 591 килограмм и 4,7 метров в окружности, обойдя еще 35 агроспортсменов со всей России», — приводятся в тексте слова зампреда Правительства Московской области Георгия Филимонова.